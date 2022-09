Roche bobois : Les meubles haut de gamme de Roche Bobois ne se sont jamais aussi bien vendus

(BFM Bourse) - Roche Bobois, qui se targue d'être une référence mondiale de l'ameublement haut de gamme et du "French art de vivre" à travers sa marque éponyme, a délivré une performance semestrielle "record" tant du point de vue de son activité que de ses résultats.

Dans un contexte économique moins favorable aux valeurs de la consommation, Roche Bobois fait plus que sauver les meubles grâce à son positionnement haut de gamme. En cette période de forte inflation, Roche Bobois se détache du lot grâce sa clientèle qui est en mesure de débourser 3.500 euros à chaque passage en magasin. Outre le fort pouvoir d'achat de sa base de clientèle, le groupe est très internationalisé avec ses 336 magasins situés dans 55 pays.

Une stratégie qui permet au spécialiste de l'ameublement de publier mardi soir après-Bourse, une performance semestrielle "record" tant du point de vue de son activité que de ses résultats.

Au premier semestre 2022, le chiffre d'affaires de Roche Bobois s'est élevé à 203 millions d'euros, soit un rebond des ventes de 27,2% (+22,9% à changes constants) par rapport aux 159,6 millions d'euros dégagés au 30 juin 2021. Le groupe contrôlé par les familles Chouchan et Roche rappelle également avoir enregistré un volume d'affaires total (toutes enseignes confondues) à un niveau "élevé" de 334,1 millions d'euros au 30 juin 2022 contre 312,2 millions d'euros au premier semestre 2021. Le groupe a ainsi dégagé une croissance de 7% à changes courants et de 3,6% à changes constants.

La zone Etats-Unis/Canada moteur du groupe

Les magasins en propre ont réalisé un volume d'affaires de 189 millions d'euros au 30 juin 2022, soit une croissance de 12,2% par rapport au 30 juin 2021, tiré en particulier par la zone Etats-Unis/Canada et la zone Europe. D'ailleurs, les Etats-Unis et le Canada sont devenus à ce jour les premiers contributeurs au chiffre d'affaires et à la marge d'Ebitda (résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) consolidée de Roche Bobois.

L'Ebitda courant ressort en très forte progression à 47,9 millions d’euros (+52,8% par rapport au 1er semestre 2021), soit une marge d'Ebitda courant de 23,6%, en hausse de 3,9 points par rapport au 1er semestre 2021. Roche Bobois précise que celle-ci a été portée en particulier par le "niveau historique" de marge à 29,1% dégagée dans la zone Etats-Unis/Canada . Le résultat net a plus que doublé pour ressortir à 20,1 millions d'euros au premier semestre contre 9 millions d'euros, l'an passé.

Un rythme soutenu d'ouvertures de magasins

Conscient du fort potentiel de la zone Etats-Unis/Canada qui est pourvoyeuse de copieuses marges, Roche Bobois a récemment annoncé sa volonté stratégique de consolider son ancrage territorial aux Etats-Unis en exerçant une option unilatérale d'achat sur 3 magasins franchisés situés à Atlanta, Houston et Dallas.

Ces nouveaux magasins seront intégrés d’ici la fin d’année 2022 et s’ajoutent aux 4 ouvertures de magasins déjà prévus sur l’exercice: Naples (Floride) ; Sarasota (Floride) ; Palm Desert (Californie) actuellement en travaux et enfin le projet de Shorthills (New Jersey) prévu pour le second semestre.

Roche Bobois signale l'ouverture sur le semestre d'un magasin en propre à Lugano (Suisse) et 3 franchises en Chine (Kunming, Shenyang et Chengdu). La société confirme ainsi son plan d’ouvertures habituel de 5 à 10 franchises par an.

Un chiffre d'affaires attendu "supérieur à 385 millions d'euros"

Roche Bobois rappelle également disposer sur l’ensemble des enseignes, d’un portefeuille de commandes global restant à livrer de 178,2 millions d'euros au 30 juin 2022 contre 131,2 millions d'euros au 30 juin 2021, en hausse de 47 millions d'euros (dont 10 millions d'euros d’impact positif de change) et qui constituera pour la société autant de chiffre d’affaires à comptabiliser au second semestre 2022.

Au vu des excellents résultats de ce 1er semestre 2022 conjugués au niveau de volume d'affaires ainsi qu'au portefeuille global de commandes, Roche Bobois vise ainsi pour l'exercice 2022 un chiffre d'affaires "supérieur à 385 millions d'euros", après 334 millions d'euros et une "forte hausse" de son Ebitda.

Cette publication est saluée en Bourse, d'autant plus que la direction de Roche Bobois fait preuve d'optimisme pour l'année en cours compte tenu du carnet de commandes. L'action rebondit de 6,7% à 36,80 euros mercredi vers 10h40. Le titre limite ses pertes à 7,5% depuis le début de l'année là où d'autres marques d'ameublement cotées en Bourse s'en sortent beaucoup moins bien.

Miliboo cède encore 38% depuis le 1er janvier, malgré la publication d'un premier semestre "record", et Maisons du Monde chute de 52% sur la période. Ces deux acteurs au positionnement grand public, restent les plus exposés à la réduction des dépenses des ménages sur fond de hausse des prix. Maisons du monde avait ainsi fortement révisé à la baisse ses objectifs pour 2022, invoquant la pandémie en Chine et surtout les répercussions de l'inflation sur le pouvoir d’achat des ménages. D'ailleurs, Maisons du Monde va prochainement sortir du SBF 120, sanctionné après son piètre parcours boursier depuis le début de l'année.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse