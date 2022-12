Rio tinto ord : UBS dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS dégrade sa recommandation sur Rio Tinto de 'neutre' à 'vente' malgré un objectif de cours relevé de 4600 à 5000 pence, une nouvelle cible qui implique encore un potentiel de baisse de 14% pour l'action de la compagnie minière anglo-australienne.



'Le titre s'inscrit en hausse de près de 40% par rapport aux creux de fin octobre', souligne le broker, considérant que 'les perspectives se sont améliorées avec la réouverture de la Chine et la faiblesse du dollar américain, mais pas tant que ça...'



