Riber : Une nouvelle commande engrangée aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - L'action Riber s'inscrit en hausse jeudi matin à la Bourse de Paris, le fabricant de matériel pour l'industrie des semi-conducteurs profitant d'une commande engrangée aux Etats-Unis.



Vers 12h00, le titre s'adjuge plus de 4% dans un marché parisien globalement stable.



Le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) a annoncé ce matin que l'Institut de nanosciences et d'ingénierie de l'Université de l'Arkansas avait commandé une machine de recherche Compact 21.



L'institut - qui est est un client de Riber depuis 25 ans - le destine à des études d'hétérostructures épitaxiales Si/Ge/Sn/Pb axées sur l'ingénierie des bandes.



Cette commande doit être livrée en 2022.



