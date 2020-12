Riber : Une nomination au directoire

(CercleFinance.com) - Riber annonce la nomination d'Emmanuel Routier comme membre du directoire, à compter du 18 décembre, par décision du conseil de surveillance sur proposition du comité des rémunérations et des nominations.



Emmanuel Routier est directeur de la production depuis juin dernier. Au sein du directoire, il aura pour mission de favoriser le développement du groupe à travers l'optimisation de son organisation et l'anticipation des évolutions du marché.



L'équipementier MBE pour l'industrie des semi-conducteurs rappelle en outre qu'après plus de 35 ans passés au sein de la société, Michel Picault a décidé de démissionner de son mandat de membre du directoire avec prise d'effet le 31 décembre 2020.



