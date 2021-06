Riber : Un laboratoire de recherche commun avec le CNRS

(CercleFinance.com) - Riber a annoncé mardi la création d'une structure en commun avec le Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes du CNRS (LAAS-CNRS) de Toulouse.



Aux termes de l'accord, le fabricant d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs et le LAAS-CNRS partageront, pendant une durée de six ans, leurs compétences en matière d'épitaxie par jets moléculaires (MBE).



L'idée de ce projet, baptisé 'Epicentre', est de déboucher sur le développement d'un ensemble de 'briques' technologiques, explique Riber dans un communiqué.



Riber dit entretenir une relation étroite avec le CNRS depuis 35 ans.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel