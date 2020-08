Riber : Transfert sur Euronext Growth Paris le 1er septembre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Riber annonce que la cotation de ses actions va être transférée sur le marché d'Euronext Growth Paris le 1er septembre, sa demande d'admission ayant été approuvée par l'Euronext Listing Board le 20 août dernier.



'Ce transfert, initié le 22 avril 2020, va permettre à Riber d'être coté sur un marché plus adapté à sa taille, avec des coûts et des contraintes allégés', explique le fournisseur d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs.



Riber ajoute qu'il 'continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société, conformément aux dispositions du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marchés'.



