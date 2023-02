Riber : Le titre se distingue après une commande en Asie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Riber s'inscrit en nette hausse lundi matin à la Bourse de Paris, le fabricant de matériel pour l'industrie des semi-conducteurs ayant annoncé avoir remporté un contrat en Asie.



A 9h20, le titre gagne 3,5% alors que le SBF 120 avance au même instant de moins de 0,1%.



Le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) a annoncé ce matin la commande 'pour un montant de plusieurs millions d'euros' d'un système de production MBE 6000 en Asie.



Un client industriel, possédant déjà un système MBE 6000, vient de commander une nouvelle machine afin de renforcer ses capacités de production de dispositifs électroniques, explique le groupe dans un bref communiqué.



Le MBE 6000, dont une quarantaine d'unités sont déjà utilisées dans le monde, est utilisé dans la production de masse de composants électroniques et optoélectroniques pour les télécommunications et réseaux de fibre optique.



Cette nouvelle commande sera livrée en 2023.



