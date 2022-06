Riber : Le titre profite d'une grosse commande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Riber s'envole en Bourse ce mercredi, gagnant près de 14%, suite à la signature d'une commande ferme portant sur deux machines de production, assortie d'une option pour quatre équipements supplémentaires.



Le spécialiste de l'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs a annoncé ce matin, sans dévoiler le nom de son client, la commande de deux systèmes MBE 6000 pour un montant de 'plusieurs millions d'euros'.



Cet accord est accompagnée d'une option pour quatre systèmes supplémentaires, précise le groupe dans un communiqué.



Riber souligne que cette commande 'majeure' dans l'histoire de la société a été passée par une client industriel en vue de la production de matériaux semi-conducteurs destinés à des dispositifs électroniques.



Avec une quarantaine de machines en exploitation dans le monde, le MBE 6000 est utilisé pour la production de masse de composants électroniques et optoélectroniques utilisés dans les télécommunications et les réseaux de fibre optique.



Les machines doivent être livrées courant 2022.



