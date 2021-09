Riber : Le titre monte après une commande en Asie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Riber s'inscrit en forte hausse jeudi à la Bourse de Paris dans la foulée de l'annonce d'une commande 'de plusieurs millions d'euros' en Asie.



Le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs indique qu'un client industriel asiatique lui a commandé une machine destinée à la production de dispositifs électroniques et optoélectroniques.



Ecoulé à huit exemplaires sur les quatre dernières années, l'équipement 'MBE 6000' permet la production de masse de composants électroniques utilisés dans les télécommunications terrestres (4G, 5G) et les réseaux de fibre optique.



'Cette nouvelle vente illustre également le redressement des prises de commandes de systèmes depuis le début de l'exercice', se félicite Riber dans un communiqué.



Avec une hausse de plus de 7%, l'action Riber signe jeudi l'une des plus fortes progressions de la Bourse de Paris. Le titre accuse encore un repli de 2% depuis le début de l'année.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.