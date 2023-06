Riber : Le titre grimpe, nouvelle étape pour le MBE 8000

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Riber signe l'une des plus fortes hausses du marché parisien jeudi après le franchissement d'une nouvelle étape dans la qualification de sa prochaine plateforme de production.



Dans un communiqué, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs indique que les résultats du travail de qualification mené avec son partenaire texan IntelliEPI autour du MBE 8000, son nouveau produit phare, ont 'dépassé les attentes'.



Selon Yung-Chung Kao, le PDG d'IntelliEPI, cette évaluation initiale s'est soldée par des performances 'très impressionnantes' en termes de capacité à produire des matériaux épigraphiques de haute qualité.



Riber précise que la qualification finale du système est attendue d'ici au 4ème trimestre pour ce qui concerne les applications optoélectroniques et microélectroniques à grand volume.



Le titre gagne actuellement autour de 6% dans des volumes représentant déjà près de six fois leur moyenne quotidienne des quatre derniers jours de Bourse.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.