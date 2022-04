Riber : Le titre en forte hausse après les résultats annuels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Riber gagne plus de 6% mercredi à la Bourse de Paris, soutenue par la publication en début de matinée de résultats annuels en hausse et la proposition d'une distribution en numéraire aux actionnaires.



Le fabricant de systèmes pour l'industrie des semi-conducteurs a fait état ce matin d'une forte croissance de ses résultats en 2021, avec notamment une multiplication par cinq de son bénéfice net, qui s'est établi à 1,5 million d'euros.



Son chiffre d'affaires annuel ressort pour sa part en hausse de 3%, porté par la diversification du mix-produit, ce qui lui permet d'afficher un résultat opérationnel de 1,3 million d'euros, légèrement supérieur à son objectif.



Fort d'un carnet de commandes en progression de 3% à 14,8 millions d'euros, le spécialiste des équipements MBE (épitaxie par jets moléculaires) dit prévoir pour 2022 une croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité par rapport à 2021.



A plus long terme, la société évoque un environnement porteur, dû à l'émergence d'une filière européenne des semi-conducteurs.



Afin de témoigner de sa 'confiance' dans son avenir, l'entreprise a prévu de proposer à ses actionnaires une distribution en numéraire sous forme de remboursement d'une partie de la prime d'émission, à concurrence de 0,05 euro par action, dont la mise en paiement interviendra le 4 juillet.



