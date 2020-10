Riber : Le CA trimestriel recule de 13%

(CercleFinance.com) - Riber, spécialiste mondial d'équipement MBE pour l'industrie des semi-conducteurs, publie son chiffre d'affaires à fin septembre 2020.



Au 3e trimestre, le CA affiche une contraction de 13%, passant de 6,8 millions d'euros au 3e trimestre 2019 à 5,9 millions d'euros au 3e trimestre 2020.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA (17,5 millions d'euros) recule de 15%.



Riber confirme sa prévision pour l'exercice 2020 d'un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 30 millions d'euros, par rapport à 33,5 millions d'euros un an plus tôt.





