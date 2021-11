Riber : Commande d'un système MBE 6000 en Asie

(CercleFinance.com) - Riber annonce la commande par un nouveau client industriel asiatique d'un système de production MBE 6000 pour un montant de plusieurs millions d'euros, commande destinée à la production de dispositifs électroniques et optoélectroniques.



Le MBE 6000 est la machine MBE de référence pour la production de masse de composants électroniques utilisés dans les télécommunications terrestres (4G, 5G) et les réseaux de fibre optique. Cette nouvelle commande sera livrée en 2022.



