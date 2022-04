Riber : Chiffre d'affaires de 1er trimestre en repli de 25%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Riber, un fabricant de systèmes destinés à l'industrie des semi-conducteurs, a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de premier trimestre en repli de 25% à 2,4 millions d'euros du fait du report de la facturation d'une importante commande.



Le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) explique n'avoir généré aucun chiffre d'affaires à partir de ses systèmes MBE au cours du trimestre.



Il précise toutefois que cette situation reflète le cycle actuel de production de ses machines en commandes et ne préfigure pas de la performance annuelle.



Quant au chiffre d'affaires issu des services et accessoires, en recul de 25% à 2,4 millions d'euros, celui-ci est appelé à se redresser fortement au deuxième trimestre via le mécanisme de report de facturation.



Au cours du premier trimestre, la société dit avoir obtenu six commandes de systèmes MBE, ce qui portait son carnet de commandes total à 22,8 millions d'euros à la fin mars, un niveau supérieur de 32% à celui d'il y a un an.



Pour 2022, Riber indique prévoir une croissance de son chiffre d'affaires comme de sa rentabilité, une perspective qui ne semblait pas séduire le marché puisque l'action perdait 1,8% aujourd'hui à la Bourse de Paris.



