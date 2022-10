Riber : Baisse de 23% du CA à neuf mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Riber affiche un chiffre d'affaires à fin septembre 2022 en baisse de 23% à 12,2 millions d'euros, sous le poids d'une chute de 51% du CA des systèmes MBE (équipements d'épitaxie par jets moléculaires) à 3,7 millions.



Cette chute est liée au report de la livraison de deux systèmes sur le quatrième trimestre dans un contexte de difficultés d'approvisionnement de composants électroniques, tandis que le CA des services et accessoires s'est accru de 2% à 8,5 millions d'euros.



Soulignant que son carnet de commandes actuel 'assure d'ores et déjà une forte croissance du chiffre d'affaires 2023 de plus de 40 millions d'euros', Riber indique mettre 'tout en oeuvre pour atteindre un chiffre d'affaires 2022 proche de celui de l'année dernière'.



