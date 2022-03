Riber : Aide publique obtenue pour le projet Rosie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Riber indique avoir obtenu, dans le cadre de l'appel à projet 'Plan de relance pour l'industrie - secteurs stratégiques', initié par le Ministère chargé de l'Industrie, une subvention publique de 1,1 million d'euros pour le financement de sa ligne pilote 300mm Rosie.



Compatible avec les standards de l'industrie du semi-conducteur, Rosie sera dédiée au dépôt de films très minces de matériaux épitaxiés sur du silicium et offrira des précisions monoatomiques en termes de contrôle sur une tranche de 300mm.



Rosie représente un investissement industriel global de trois millions d'euros sur une durée de trois ans. La ligne pilote, qui devrait être opérationnelle fin 2023, a d'ores et déjà reçu plusieurs marques d'intérêts de clients en Europe et aux Etats-Unis.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.