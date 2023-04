Rexel : Ventes accrues de près de 13% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Rexel fait part de ventes de 4,93 milliards d'euros pour le premier trimestre 2023, en augmentation de 12,6%, dont une croissance de 10,1% en données comparables et à nombre de jours constant, soutenue par la hausse à la fois des volumes et des prix.



Le distributeur de matériel électrique souligne de 'fortes tendances sous-jacentes liées à l'électrification et une demande croissante en solutions d'efficacité énergétique, soutenues par les initiatives gouvernementales et les programmes net zéro émission des sociétés'.



Rexel déclare viser pour 2023, à périmètre et taux de change comparables, une croissance des ventes à jours constants entre 2 et 6%, une marge d'EBITA ajusté entre 6,3 et 6,7%, ainsi qu'une conversion de FCF supérieure à 60%.



