Rexel : Un début d'année décrit comme 'solide'

(CercleFinance.com) - Le distributeur de matériel électrique Rexel a fait état jeudi d'un 'solide' début d'année, avec une croissance des ventes ressortie en hausse de 8,6% à jours constants sur le premier trimestre.



En données publiées, ses ventes sur les trois premiers mois de l'année ont, elles, augmenté de 3,3%, tirées par une demande jugée 'saine' et une accélération de la reprise dans l'industrie.



L'activité en Chine, premier pays à sortir de la crise sanitaire, s'inscrit notamment en hausse de 60%.



Dans son communiqué, le groupe français met en évidence une tendance 'positive' au niveau de ses prix, qui devrait selon lui s'accélérer dans les prochains trimestres.



Sur cette base, Rexel dit viser pour cette année une croissance des ventes à données comparables et à nombre de jours constant comprise entre 5% et 7% , pour une marge opérationnelle ajustée (EBITA) d'environ 5%.



