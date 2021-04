Rexel : UBS n'est plus acheteur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a dégradé vendredi son conseil sur Rexel, ramené à 'neutre' contre 'achat' auparavant, avec un objectif de cours toutefois porté de 15,5 à 18,5 euros.



Dans leur note, les analystes d'UBS soulignent que le redressement cyclique à l'oeuvre dans les économies émergentes et le potentiel d'amélioration des marges sont désormais bien intégrées dans le cours de Bourse de Rexel.



'Après la récente revalorisation, nous pensons que le marché évalue correctement la reprise de la croissance et le potentiel d'expansion des marges', notent les analystes, qui décrivent un profil risque-rendement 'bien équilibré' aux niveaux actuels.



Dans sa note, UBS rappelle que l'action a bondi de 190% depuis ses plus bas de mars 2020, soit une surperformance de l'ordre de 50% par rapport au reste du secteur.



La banque privée rappelle qu'elle pronostique une forte reprise de l'activité du spécialiste du matériel électrique cette année, anticipant une croissance organique autour de 7% en 2021, une prévision dans le haut de la fourchette fournie par le groupe et en ligne avec les estimations du consensus.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.