Rexel : Supprime ses objectifs 2020

(CercleFinance.com) - Des plans de continuité d'activité ont été déployés aux niveaux du Groupe et des pays.



' La plupart de nos centres de distribution et de nos agences sont ouverts et opérationnels afin de répondre aux besoins de nos clients, notamment les interventions de maintenance des activités critiques telles que les hôpitaux, l'industrie agroalimentaire ou le secteur de la production d'énergie ' indique le groupe.



Le Conseil d'administration a décidé de décaler la date de la prochaine Assemblée générale au 25 juin 2020 et de décaler la proposition de dividende 2019.



La ligne de crédit syndiqué a été partiellement tirée (550 ME sur les 850 ME disponible) à titre conservatoire pour nous donner une marge de flexibilité de trésorerie.



Le groupe supprime ses objectifs 2020. ' De nouveaux objectifs seront communiqués lorsque nous aurons une meilleure visibilité '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur REXEL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok