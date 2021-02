Rexel : Repli de 19% du résultat net récurrent annuel

(CercleFinance.com) - Rexel annonce un résultat net récurrent en baisse de 18,6% à 277,7 millions d'euros en 2020, avec une marge d'EBITA ajustée de 4,2% pour des ventes de 12,59 milliards, en retrait de 8,4% (-6,5% en données comparables et à nombre de jours constants).



Fort d'un free cash-flow de 613 millions d'euros, permettant d'afficher un niveau d'endettement financier net de 1,3 milliard, il reprend sa politique de distribution de dividende avec une proposition de 0,46 euro par action.



Rexel affiche pour ambitions 2023 une surperformance du marché de 50 à 100 points de base et une marge d'EBITA ajusté supérieure à 6% à périmètre constant (environ 6,5% incluant d'éventuelles opérations de gestion de portefeuille).



