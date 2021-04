Rexel : Placement obligataire réalisé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rexel annonce avoir réalisé avec succès le placement de ses obligations senior liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables, venant à échéance le 15 juin 2028, pour un montant de 300 millions d'euros au taux de 2,125%.



Leur règlement-livraison et leur cotation sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient intervenir autour du 5 mai. Ces obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Rexel à compter de juin 2024.



Le taux d'intérêt des obligations sera augmenté de 25 points de base à 2,375% par an à compter du 15 juin 2024, si Rexel n'atteint pas des objectifs de performance durable définis dans son 'Sustainability-Linked Bond Framework'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.