Rexel : Perspectives 2021 revues à la hausse, le titre grimpe

(CercleFinance.com) - Rexel s'inscrit en forte hausse mercredi à la Bourse de Paris suite à une révision à la hausse de ses perspectives pour l'exercice 2021.



Dans un communiqué, le distributeur de produits et services pour le secteur de l'énergie explique avoir bénéficié d'une activité commerciale meilleure qu'attendu au quatrième trimestre.



Conjuguée à une focalisation sur la marge brute et à sa discipline en termes de coûts, cette dynamique lui a permis d'atteindre une croissance des ventes à jours constants de 15,3% l'an dernier.



A titre de comparaison, sa prévision de croissance se situait jusqu'ici entre 12% et 15%.



Le spécialiste du matériel électrique évoque par ailleurs une reprise dynamique, notamment aux Etats-Unis, également soutenue par la hausse de l'inflation.



Conséquence, Rexel dit prévoir une marge opérationnelle (EBITA) ajustée de 6,2% pour l'année 2021, contre une précédente prévision de l'ordre de 5,7%.



Le groupe ajoute démarrer l'année 2022 avec des carnets de commandes importants, portés notamment par des projets qui ont été reportés de l'année dernière en raison de la faible disponibilité de la main-d'oeuvre et des tensions dans la chaîne d'approvisionnement.



Suite à toutes ces annonces, l'action Rexel grimpait de 3,8% mercredi matin à la Bourse de Paris.



