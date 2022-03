Rexel : Nouveau directeur général pour Rexel USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rexel fait part de la nomination de Brad Paulsen comme directeur général de Rexel USA, à compter du 18 avril 2022, succédant à Jeff Baker, qui prend sa retraite après 15 ans chez Rexel USA, tout en restant membre du conseil d'administration.



Avant de rejoindre Rexel, Brad Paulsen travaillait pour HD Supply, où il occupait jusqu'à présent le poste de directeur des opérations, supervisant les équipes ventes et supply chain, après avoir occupé plusieurs autres postes de direction.



Rexel USA a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros. Elle compte 446 agences et emploie 6.700 collaborateurs. La société a récemment finalisé l'acquisition de Mayer, important distributeur de produits et services électriques dans l'est des États-Unis.



