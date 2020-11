Rexel : Nomination d'un directeur des ressources humaines

(CercleFinance.com) - Rexel annonce la nomination de Luc Dallery en qualité́ de directeur des ressources humaines et de la communication groupe, membre du comité́ exécutif, avec pour mission de définir et de mettre en oeuvre une stratégie RH amplifiant la transformation du groupe.



Luc Dallery a rejoint Rexel en 2016 aux fonctions de directeur des ressources humaines de Rexel France, étendues par la suite à celles de directeur de la communication et des affaires publiques du groupe de distribution de matériel électrique.



