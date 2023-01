Rexel : Le titre avance, BofA relève son objectif

(CercleFinance.com) - L'action Rexel signe jeudi l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 à la Bourse de Paris, à la faveur d'une note de Bank of America, qui relève son objectif de cours sur le distributeur de matériel électrique.



Dans une note sectorielle, BofA, qui salue la capacité du groupe à répercuter ses hausses de coûts au niveau de ses prix de vente, souligne le dynamisme de l'activité de l'entreprise en fin d'année dernière, notamment grâce à la vigueur du marché américain.



Dans ce contexte, le broker relève son objectif de cours de 21 à 22 euros, avec une recommandation maintenue à l'achat.



A 14h30, le titre progressait de 1,6% alors qu'au même moment, l'indice SBF 120 reculait de 0,1%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel