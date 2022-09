Rexel : Entrée prochaine dans l'indice CAC 40 ESG

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rexel indique avoir été sélectionné pour intégrer, à compter du 16 septembre au soir, l'indice CAC 40 ESG d'Euronext qui regroupe les sociétés françaises du CAC Large 60 faisant preuve des meilleures pratiques en matière environnementale, sociale et de gouvernance.



'L'intégration dans cet indice reflète l'engagement de longue date de Rexel en faveur du développement durable, placé au coeur de sa stratégie', commente le distributeur français de matériel électrique.



Signataire depuis 2011 du pacte Mondial des Nations Unies, Rexel figure déjà dans des indices ISR, dont FTSE4Good, Dow Jones, Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, ainsi que le STOXX Global ESG Environmental Leaders.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.