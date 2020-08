Rexel : Dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Rexel avance de plus de 1% sur fond de propos de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'neutre', attendant 'un point d'entrée plus attractif' sur le titre du distributeur de matériel électrique, mais avec un objectif de cours rehaussé de 10 à 11,5 euros.



S'il réduit de 3,5% ses estimations de BPA sur la période 2020-22 après les résultats de premier semestre, le broker voit 'des preuves de résilience de Rexel à travers la crise' et s'attend à ce qu'il 'en émerge plus fort'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur REXEL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok