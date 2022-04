Rexel : Croissance de 31% des ventes au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le distributeur de matériel électrique Rexel indique avoir enregistré des ventes de près de 4,38 milliards d'euros au titre des trois premiers mois de 2022, en croissance de 31,4% en données publiées, et de 16% en données comparables et à nombre de jours constant.



Il pointe une croissance soutenue à la fois par la hausse des volumes et par celle des prix de vente, ainsi que des tendances positives dans toutes les zones géographiques, mais aussi des tensions persistantes sur la chaîne d'approvisionnement.



Rexel confirme viser pour 2022, à périmètre et taux de change comparables, une croissance des ventes à jours constants entre 4% et 6%, une marge d'EBITA ajusté supérieure à 6% et une conversion de free cash-flow supérieure à 60%.



