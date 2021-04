Rexel : Credit Suisse relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce réviser son estimation de BPA 2021-2023 de 5% en moyenne sur le titre Rexel, afin de prendre en compte le rythme de reprise plus rapide en 2021. L'analyste mise en effet sur une croissance organique de 9,4%, contre +6,1% dans sa précédente estimation.



'Nos hypothèses de rentabilité restent globalement inchangées car nous anticipons une marge d'EBITA ajusté de 6%, en ligne avec la prévision de marge 2023 supérieure à 6% récemment publiée par la société', indique Credit Suisse.



Dans ces conditions, le bureau d'analyses maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Rexel et ajuste son objectif de cours à 16,5 euros, contre 14,3 euros précédemment.





