Rexel : BofA relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Bank of America relève son objectif de cours sur le distributeur de matériel électrique.



Le broker relève son objectif de cours de 21 à 22 euros, avec une recommandation maintenue à l'achat.



Dans une note sectorielle, BofA, qui salue la capacité du groupe à répercuter ses hausses de coûts au niveau de ses prix de vente, souligne le dynamisme de l'activité de l'entreprise en fin d'année dernière, notamment grâce à la vigueur du marché américain.



