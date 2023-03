Rexel : Berenberg relève sa cible, reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé lundi avoir relevé son objectif de cours sur Rexel de 25 à 27 euros tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre du distributeur de matériel électrique.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier souligne qu'avec un PER de 9x pour un rendement du flux de trésorerie disponible (FCF) de plus de 10%, l'action se traite à des plus bas historiques en dépit d'un cours de Bourse qui a plus que doublé en trois ans.



Berenberg fait pourtant remarquer que les fabricants des produits que Rexel commercialise - à savoir Schneider, Legrand ou Rockwell - évoluent tous à des niveaux proches, voire au-dessus de leurs plus hauts historiques, un phénomène qu'il juge d'ailleurs parfaitement justifié.



L'analyste en déduit qu'un effet rattrapage est susceptible de s'amorcer au niveau des multiples de valorisation de Rexel, un élément qui pourrait être à l'origine selon lui d'un mouvement de revalorisation du titre.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.