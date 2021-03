Rexel : Rexel aura un nouveau directeur général en septembre 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rexel annonce que Patrick Berard quittera ses fonctions de directeur général le 1er septembre 2021 et sera remplacé, à partir de cette date, par Guillaume Texier, qui rejoindra le groupe après avoir occupé plusieurs postes de direction chez Saint-Gobain.



Patrick Berard a accepté de rester jusqu'au 1er mars 2022 pour travailler aux côtés de Guillaume Texier et assurer une transition harmonieuse dans la mise en oeuvre de la feuille de route stratégique du groupe de distribution de matériel électrique.



Dans sa dernière fonction chez Saint-Gobain, Guillaume Texier était directeur général adjoint, directeur général région Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique. Auparavant, il était directeur financier groupe de 2016 à 2018.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.