Rexel : AlphaValue relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé mardi avoir relevé sa recommandation sur le titre Rexel, portée à 'accumuler' contre 'alléger' jusqu'à présent, avec un objectif de cours rehaussé de 23,5 à 24,7 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études étaye son optimisme par les résultats semestriels meilleurs que prévu publiés par le distributeur de matériel électrique, mais aussi par la révision à la hausse de ses objectifs annuels.



Le cabinet parisien évoque par ailleurs les effets favorables liés à l'adoption massive de l'électrification.



'Nous pensons que Rexel devrait continuer de tirer parti de la solidité de la demande qui porte les équipements électriques du fait de la montée en puissance de l'énergie verte et de l'efficacité énergétique', explique-t-il.



AlphaValue ajoute que le groupe français devrait être en mesure de continuer à répercuter les tensions inflationnistes sur les prix tarifés à ses clients en raison du niveau d'expertise élevé de ses équipes.



