Rexel : Acquisition de Mayer finalisée

(CercleFinance.com) - Le distributeur de matériel électrique Rexel annonce la finalisation de l'acquisition de 100% de Mayer aux États-Unis, opération annoncée il y a un mois et 'marquant une nouvelle étape stratégique pour renforcer sa présence sur ses marchés clés'.



Basée à Birmingham en Alabama, Mayer opère 68 agences dans 12 États, notamment en Alabama, en Floride, en Géorgie et en Pennsylvanie. Elle compte 1.200 salariés et a généré un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars sur les douze derniers mois à fin août 2021.



'Sur la base d'une valeur d'entreprise de 456 millions de dollars, la transaction devrait être relutive pour le résultat par action de Rexel dès la première année et créatrice de valeur en année deux', indiquait Rexel début octobre.



