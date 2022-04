Rexel : Dans un marché de pénurie, Rexel parvient à augmenter ses prix... et ses volumes de ventes

(BFM Bourse) - Le distributeur de matériel électrique dans le bâtiment a enregistré une vive croissance au premier trimestre, et poursuit sa progression en Bourse pour se rapprocher d'un potentiel candidat au CAC 40.

L'effet prix n'a aucunement refroidi les clients de Rexel en début d'année. Le distributeur spécialisé dans les produits et services liés à l'énergie, aussi bien à destination du marché résidentiel que tertiaire et industriel, a enregistré un "très bon début d'année" 2022, avec un bond de 16% de ses ventes tiré à la fois par les hausses de prix et la croissance des volumes. Son cours de Bourse en profite, gagnant 6% à 20,67 euros vers 10h00. Potentiel candidat à une entrée au CAC 40 dont il a récemment intégré l'antichambre, le Next 20, Rexel voit sa capitalisation s'élever à 6,3 milliards d'euros, se rapprochant de celle du petit poucet de l'indice phare (Renault à 6,8 milliards actuellement).

Le premier trimestre 2021 de Rexel était déjà dynamique. Il y a un an l’activité du groupe revenait pour la première fois à un niveau supérieur à celui d’avant la crise sanitaire, avec une croissance de 8,6% en données comparable et à jours constants sur fond d’amélioration de la situation sanitaire dans de nombreux pays. Pourtant, malgré cette base de comparaison exigeante, la croissance des ventes du premier trimestre 2022 est encore plus spectaculaire.

Sur les trois premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires a atteint 4,377 milliards d'euros, une progression de 31,4% en données brutes (comprenant, notamment en raisons de spécificités comptables aux Etats-Unis, un effet calendaire favorable, lequel effet s'inversera cependant au quatrième trimestre, ainsi qu'un effet de change positif lié à l'appréciation du dollar, et l'apport de l'acquisition de Mayer). En données comparables et à nombre de jours constants, la croissance atteint 16%, reflétant des tendances positives dans l'ensemble des géographies où Rexel opère.

Cession de son activité russe

Le groupe se félicite ainsi d'une "excellente performance" en Amérique du Nord (+21,6%) avec la poursuite de la reprise, et une forte résilience en Europe (+13,6%) malgré des effets de base plus difficiles, compensant une moindre croissance (+5,5%) en Asie-Pacifique où l’activité avait l'année dernière repris plus rapidement que dans les autres zones géographiques touchées par la pandémie. Accessoirement, Rexel souligne avoir cédé le mois dernier son activité en Russie (qui ne représentait que 0,1% des ventes totales) au management local.

La croissance a été à la fois soutenue par la hausse des volumes (contribution de 2,83 point de pourcentage) et par celle des prix de vente (contribution de 4,05 points de pourcentage sur les câbles et même de 9,1 points sur les produits hors-câbles)

Selon son PDG Guillaume Texier, Rexel continue de bénéficier d'une "solide demande sous-jacente liée aux tendances à l’électrification, qui devraient s'accélérer dans l'environnement actuel. Notre performance démontre également notre capacité à transformer les tensions de la chaîne d'approvisionnement en une opportunité d'aider les clients à gérer les pénuries de produits, tout en veillant à pleinement répercuter les augmentations de prix des fournisseurs".

"Environnement de rareté"

Pour l'entreprise ces tensions persistantes sur la chaîne d’approvisionnement -qu'alimentent les confinements en Chine- ne semblent pas devoir s'améliorer avant le deuxième semestre au plus tôt. Cependant cet "environnement de rareté" est plutôt... une opportunité pour Rexel "car nous continuons d'aider nos clients à faire face aux pénuries de produits et à la disponibilité de la main-d'œuvre, leur permettant d’accroitre leur efficacité opérationnelle", souligne le groupe. Ses carnets de commandes sont d'ailleurs en augmentation dans les principaux pays du fait d’une demande soutenue.

Dans ce contexte, malgré les incertitudes géopolitiques et économiques actuelles, la direction est confiante sur l'atteinte des objectifs 2022. Hors détérioration grave du contexte sanitaire, Rexel réitère son anticipation d'une croissance des ventes à jours constants comprise entre 4% et 6%, d'une marge d'EBITA ajusté supérieure à 6% et d'une conversion de free cash flow supérieure à 60%.

Le groupe donne enfin rendez-vous aux investisseurs le 16 juin lors d'un Capital Markets Day qui se tiendra en Suisse à Zurich, où se situe la plus importante agence de Rexel, afin de présenter une feuille de route à moyen terme actualisée.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse