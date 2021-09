Reworld media : Le titre porté par les résultats semestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Reworld Media grimpe de plus de 10% jeudi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'une 'excellente performance' sur le 1er semestre, avec notamment une croissance organique de 13%.



Le groupe de médias - qui détient des titres tels que Marie France, l'Auto-Journal, Closer, Top Santé, Biba ou Sports.fr - a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires consolidé de 227,1 millions d'euros au 30 juin 2021, contre 200,7 millions d'euros un an plus tôt.



Reworld ajoute avoir dégagé un EBITDA consolidé de 28,5 millions d'euros sur le semestre, presque deux fois supérieur à celui du 1er semestre 2020 (15,1 millions d'euros).



Le bénéfice net ressort, lui, à 19,4 millions d'euros, en nette amélioration par rapport au 1er semestre 2020 (+400.000 euros).



Dans son communiqué, le groupe indique afficher de 'solides ambitions', invoquant un solide positionnement sur des marchés 'larges' et 'à fort potentiel'.



Il affirme ainsi vouloir accompagner les modes de consommation vers de nouveaux formats (sites paywall, SVOD, podcasts) et accélérer son offre dans la création d'une nouvelle offre de produits et services, tels que la formation.



Reworld Media a annoncé cette semaine qu'il allait s'associer au chroniqueur foot Pierre Ménès pour créer une plateforme média digitale dédiée au traitement de l'actualité footballistique, le 'Pierrot Football Club'.



A 10h50, le titre affichait des gains de 10,2%, soit l'une des meilleures performances du marché parisien.



