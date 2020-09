Renault : Vise de Fernando Alonso au Renault DP World F1 Team

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le double Champion du Monde Fernando Alonso a effectué en début de semaine sa première visite chez Renault DP World F1 Team pour préparer sa saison 2021 en Formule 1.



L'Espagnol s'est rendu sur les sites d'Enstone (Royaume-Uni) et de Viry-Châtillon (France) pour la première fois depuis plus de dix ans.



Fernando a bouclé une journée complète dans le simulateur de l'équipe, moulé son baquet et rencontré les ingénieurs de la direction technique de Renault DP World F1 Team avant de visiter la soufflerie pour observer les progrès pour l'an prochain.



Fernando s'est ensuite envolé pour Paris pour retrouver les techniciens moteurs Renault à Viry dans le cadre d'une visite aux bancs et aux ateliers de construction de moteurs sur le site français.



