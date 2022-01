Renault : Vers une coopération avec Geely en Corée du Sud

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé vendredi la signature d'un accord de collaboration avec le groupe automobile chinois Geely en vue d'une coopération en Corée du Sud.



Aux termes du partenariat, Renault-Samsung Motors (RSM) produira des véhicules thermiques et hybrides électriques dans son usine de Busan, destinés au marché local et à l'exportation.



Ces nouveaux véhicules s'appuieront sur l'architecture modulaire compacte (AMC) de Geely, conçue par son centre de recherche et développement (R&D) situé en Suède.



Renault précise que l'accord s'inscrit dans le cadre du plan 'Renaulution' qui viser à tirer vers le haut la gamme Renault-Samsung Motors.



La production des nouveaux véhicules est prévu pour 2024.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

