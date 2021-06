Renault : Vend une partie des terrains du site de Douai

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault Group annonce ce jour la cession de 148 ha de ses terrains de l'usine de Douai à Douaisis Agglo et l'Etablissement Public Foncier Nord (EFP).



Cette opération foncière permettra à Renault ElectriCity d'améliorer la compacité de son site de Douai et d'optimiser les coûts de structure et d'exploitation de la nouvelle entité.



L'usine de Douai, répartie sur 270 Ha, est l'usine qui avait la plus grande surface foncière du groupe en France.



'Les nouveaux standards de compétitivité dans l'industrie automobile passent par un compactage des installations et une utilisation optimisée de chaque parcelle', justifie le constructeur.



Renault Group s'engage en outre à prendre en charge la totalité des coûts de réhabilitation des terrains qui sont utilisés depuis près de 50 ans pour la production automobile.



