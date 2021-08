Renault : Va s'approvisionner en lithium via Vulcan Energy

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Renault a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat d'approvisionnement avec Vulcan Energy, leader mondial dans le développement de la production de lithium.



Avec un début de livraison prévu pour 2026, cet accord porte sur une période initiale de cinq ans et pourra être prolongé d'un commun accord, précise le Losange.



Le Groupe Renault achètera alors à Vulcan Energy entre6 000 et 17 000 tonnes par an de lithium produit en Allemagneà partir d'énergie renouvelable et d'une saumure géothermique.



Grâce à ces installations permettant de réduire l'empreinte du lithium en carbone et en eau pendant la phase production, Renault Grouppourra éviter l'émission de 300 à 700 kg de CO2 par batterie de 50 kWh.



Le contrat définitif devrait être signé d'ici le 20 novembre 2021.



