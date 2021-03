Renault : Renault va produire cinq modèles hybrides en Espagne en 2022-2024

MADRID (Reuters) -Renault a annoncé mardi son intention de produire cinq modèles de véhicules hybrides en Espagne en 2022-2024, à la suite d'un accord conclu récemment avec les organisations syndicales.

Le constructeur automobile au losange fera de l'Espagne son principal centre pour les modèles hybrides E-TECH dans le cadre de sa stratégie visant à réduire ses coûts et à améliorer ses marges après avoir accusé l'an dernier une perte nette de huit milliards d'euros.

Renault produit actuellement trois modèles de véhicules dans ses usines de Palencia et de Valladolid, situées dans le nord-ouest de l'Espagne.

L'ambition affichée par Renault en Espagne a fait grincer quelques dents en France, où le dialogue social s'est tendu récemment sur les sites de Caudan, dont le groupe au losange privilégie désormais la cession, et de Lardy, où un projet d'externalisation ne passe pas.

"Cette annonce coïncide avec l'arrivée de Dacia Spring, 'made in China', et de la montée en cadence de Twingo électrique, 'made in Slovénie'", a déclaré dans un communiqué Franck Daout, représentant de la CFDT, deuxième syndicat de Renault. "Le déséquilibre issu du plan de réduction des coûts de mai 2020 (...) s'accélère."

(Joan Faus à Madrid, avec Sarah White à Paris; version française Claude Chendjou, édité par Jean Terzian)

