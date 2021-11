Renault : Va créer une 'Refactory' à Séville

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault Group annonce avoir officiellement lancé ce jour un projet de Refactory au sein de l'usine de Séville.



Ce site regroupera pour l'Espagne des activités d'économie circulaire fondées sur le potentiel de valeur du véhicule à chaque étape de son cycle de vie.



La Refactory de Séville s'articulera autour de quatre pôles d'activités (reconditionnement des véhicules, réparation, recyclage et formation/R&D) afin d'accompagner toute la vie du véhicule.



Déployée entre 2022 et 2024, la Refactory de Séville s'étendra sur une surface bâtie de 5 000 m2au terme du projet. Le pôle Re-Trofit (reconditionnement) démarrera ses activités fin 2022, avec la capacité de reconditionner plus de 10 000 véhicules et de réparer jusqu'à 1 000 batteries par an d'ici 2025.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.