Renault : Un projet de moto réunit MV Agusta et Alpine

(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que MV Agusta s'associe à Alpine pour le design et la production d'une moto limitée à 110 unités, inspirée de l'Alpine A110.



Baptisée 'Superveloce Alpine', cette moto sera équipéedumoteur 3 cylindres en ligne caractéristique de MV Agusta,développant147ch à 13 000 tr/min pour des vitesses de pointe de plus de 240 km/h, et sera livréeavec une multitude d'accessoires dédiés, promet le losange.



La conception graphique, les détails et les accessoires porteront la marque distinctive d'Alpine.'Tout comme l'A110, la Superveloce Alpine offrira des performances de haut niveau tout en restant agile et facile à conduire', assure Renault.





