Renault : Un nouveau logo pour la marque Dacia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dacia, la marque d'entrée de gamme de Renault, s'est dotée jeudi d'un nouveau logo dans le prolongement du plan stratégique qui avait été dévoilé en début d'année.



Cette nouvelle identité visuelle, dessinée en interne par l'équipe du design, apparaît volontairement minimaliste et met notamment en avant un D en forme de C renversé.



Plus globalement, l'ensemble de ce nouvel univers graphique très épuré vise à 'rappeler que Dacia est une marque qui se concentre sur l'essentiel'.



La nouvelle identité doit se déployer sur différents canaux de communication (sites Internet, publicité, brochures) à partir du mois de juin, avant que les points de vente basculent progressivement vers la nouvelle identité début 2022.



Quant aux véhicules, ils adopteront logo et emblème dans le courant du deuxième semestre 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.