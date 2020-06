Renault : Renault Trucks pourrait supprimer 463 postes en France

PARIS (Reuters) - Le constructeur de poids lourds Renault Trucks, filiale du suédois Volvo, pourrait supprimer 463 emplois en France pour réduire ses coûts et faire face au ralentissement de la demande en camions provoqué par la crise économique post-coronavirus.

Le groupe, issu de la fusion de noms prestigieux comme Berliet et Saviem et cédé en 2001 par Renault à Volvo, compte lancer un plan de départs volontaires et éviter les licenciements secs. Il espère aussi réduire d'une centaine de postes le nombre de suppressions envisagées en réinternalisant certaines fonctions.

Sur les quatre implantations de Renault Trucks en France, Lyon sera de loin la plus touchée avec 439 postes supprimés dans la R&D et les études, suivie de Bourg-en-Bresse (24 postes). Seuls les cadres et les employés sont touchés, pas les ouvriers.

"Renault Trucks s'attend à une baisse significative du marché du camion en 2020 et se prépare à une activité économique qui ne renouera pas, à court et à moyen terme, avec les niveaux d'avant la crise", a-t-il dit dans un communiqué.

A l'échelle mondiale, Volvo a annoncé envisager au second semestre 4.100 suppressions d'emplois sur un effectif de 104.000 personnes, soit environ 4%. En France, où Renault Trucks SAS emploie environ 7.400 personnes, les 463 postes représenteraient plus de 6% des effectifs.

