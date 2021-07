Renault : Trois nominations chez RCI Bank and Services

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - RCI Bank and Services indique qu'à compter de ce 1er juillet, Pierre-Yves Beaufils devient directeur de la conformité, en remplacement de Jean-Louis Labauge, qui devient directeur général de RCI Banque Allemagne et de la zone Allemagne, Autriche et Suisse.



À compter de ce jour, Philippe Durand rejoint la filiale de financement et de services de Renault en tant que directeur. Il intègrera le comité exécutif en tant que directeur crédit à partir du 1er septembre, en remplacement de Marc Lagrené.



Ce dernier deviendra alors directeur de la gestion des risques, en remplacement de Patrick Claude, qui garde ses fonctions de directeur des services financiers chez Renault Group et devient administrateur et membre du comité des risques de RCI Bank and Services.



