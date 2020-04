Renault : S&P baisse sa notation sur le groupe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - S&P Global annonce ce jeudi abaisser sa notation sur le groupe Renault à 'BB+/B', en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus, avec une perspective négative.



'Nous prévoyons que l'impact de la pandémie de COVID-19 entraînera une baisse des ventes mondiales d'automobiles d'environ 15% en 2020, suivie d'une reprise de 6% à 8% des volumes de ventes en 2021. Le constructeur automobile français Renault dispose d'un ample coussin de liquidité et peut, à notre avis, compter sur les garanties de l'État français', indique l'agence de notation.



'Nous nous attendons néanmoins à ce que les résultats, la génération de free cash-flow et la situation financière de Renault s'affaiblissent sensiblement en 2020, après une année 2019 déjà difficile.'





