Renault : Sortie de la Sélection d'Invest Securities

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Renault, mais retire le titre du constructeur automobile de sa 'Sélection favorites IS', avec un objectif de cours ramené de 70 à 45,1 euros, estimant la 'visibilité 2022 fortement obscurcie par la Russie'.



'La guerre déclarée à l'Ukraine, les sanctions économiques et la pression sur les groupes actifs en Russie devraient conduire Renault à sortir du pays', pense l'analyste pour qui 'tous les 'momentum' favorables qui s'accumulaient depuis le second semestre 2021 sont volatilisés'.



Ses BNA 2022/23/24 sont revus de -31,7%/-11,8%/-10,7%. 'Les investisseurs n'ont sans doute pas encore totalement intégré les risques sur le titre, même si le potentiel par rapport à l'objectif de cours reste de +96%', juge-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.