Renault : Ses présentations au salon de Genève 2020

(CercleFinance.com) - Dans le cadre du salon international de Genève 2020, le groupe présentera en première mondiale son concept-car électrique MORPHOZ.



Renault présentera un stand 100% électrifié avec une gamme complète de 8 véhicules dont Nouvelle Twingo Z.E. en première mondiale. Le groupe présentera également la nouvelle Mégane Estate E-TECH Plug-in.



La marque Dacia présentera en première mondiale la citadine 100% électrique la plus accessible du marché. Dacia exposera également sa nouvelle motorisation ECO-G et une série limitée ' Anniversaire ' pour fêter ses 15 ans en Europe.



Alpine revient également cette année au Salon de Genève et poursuit l'expansion de l'offre A110 avec la présentation de deux nouvelles séries limitées. Alpine exposera également sur son stand l'Alpine A110 SportsX.



